هطول أمطار علي الإسكندرية بالتزامن مع تمركز سيارات الصرف الصحي.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، هطول أمطار علي مناطق متفرقة بوسط وغرب المدينة، مع نشاط فى حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من اليوم السبت، وتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- رفع درجة الاستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات

- استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة.

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.



امطار علي الإسكندرية اليوم



امطار علي أماكن متفرقة بالإسكندرية



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هطول أمطار علي الإسكندرية اليوم



