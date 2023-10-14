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هطول أمطار خفيفة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط سماء ملبدة بالغيوم.. صور

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:33 ص
هطول أمطار خفيفة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط سماء ملبدة بالغيوم.. صور طقس بورسعيد
بورسعيد ـ محمد فرج

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شهدت مدينتا بورسعيد وبورفؤاد، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة وسط سماء ملبدة بالغيوم مع انخفاض درجات الحرارة مصحوبة برياح خفيفة.
 
ومن جانبها، تتابع غرفة العمليات بالمحافظة، حالة الجو من حيث  التغيرات المناخية للتدخل الفورى فى حالة الأزمات.
 
ومن جهة أخرى، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.
 
سقوط أمطار خفيفة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد
سقوط أمطار خفيفة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد

سقوط أمطار خفيفة على مدينتى بورسعيد
سقوط أمطار خفيفة على مدينتى بورسعيد

طقس بورسعيد سقوط أمطار وسماء ملبدة بالغيوم
طقس بورسعيد سقوط أمطار وسماء ملبدة بالغيوم

 







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