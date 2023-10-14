مسيرة مشى ببرنامج " ريحانة " لدعم وزيادة وعى الفتيات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، مسيرة مشي ضمن برنامج ريحانة لدعم وزيادة وعي الفتيات، تحت رعاية انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شارك في المسيرة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب المحافظة ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشبابية، وأعضاء مراكز الشباب.

وبدأت المسيرة بقيام فتيات " ريحانة " بمحافظة كفر الشيخ، بحمل أعلام ولافتات التوعية بالبرنامج لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج/ احتفالا باليوبيل الذهبي بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويشمل مشاركة فتيات "ريحانة" بعدة تدريبات رياضية، وذلك بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين، بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، كما يتضمن تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة بمشاركة أكثر من 500 فتاة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار "ريحانة"، ولقاءات حوارية مفتوحة مع عدد من الأساتذة المتخصصين، لتوضيح أهداف البرنامج، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات.

وختاما لفعاليات البرنامج تنظم زيارات لدور المسنين لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج، وتوزيع الهدايا الرمزية والزهور على نزيلات الدار، ومن خلال برنامج "ريحانة" يتم تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب في شتى المجالات.

جدير بالذكر أن البرنامج ينفذ بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر .