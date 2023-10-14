متظاهر ألقى مادة لامعة على زعيم العمال فى بريطانيا: أشعر بالندم

كتبت رباب فتحى

قال الرجل الذي ألقى مادة لامعة على زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر في بداية خطابه في مؤتمر الحزب السنوى في ليفربول، إنه يشعر بالندم على أفعاله.

وقال ياز عشماوي لصحيفة "الجارديان" البريطانية إنه يأسف لأنه لمس زعيم حزب العمال في بداية خطابه يوم الثلاثاء كجزء من احتجاج يدعو إلى تغييرات في نظام التصويت في المملكة المتحدة.

وتجاهل ستارمر مازحا الحادث الذي اقتحم فيه عشماوي المسرح وألقى عليه بريقًا أخضر قبل أن يسحبه الأمن، وقال للمندوبين في المؤتمر إن ذلك يوضح سبب رغبته في "السلطة، وليس الاحتجاج".

ومع ذلك، قالت وزيرة العدل في حكومة الظل، شبانة محمود، إنها تعتقد أنه سيتم طرح أسئلة حول كيفية تمكن عشماوي من التهرب من الأمن والصعود إلى المسرح.

وفي مقابلة مع الصحيفة ، قال عشماوي: "لقد كان شيئًا غريزيًا حيث لمس يدي، فكان هناك نوع من القبضة المتبادلة. لكن السياسيين مثل أي شخص آخر، يجب أن يشعروا بالأمان في أي بيئة. وقال: "أدرك أنه كان ينبغي علي أن أكون أكثر احترامًا لذلك".

وأضاف "أعتقد أن استخدام المادة البراقة يعد لعبًا نزيهًا، لكن العمل المباشر غير العنيف يدور حول إيقاف الأذى الحقيقي، لذا، حتى لو كان قلقًا على سلامته ولو لثانية واحدة، فهذا أمر فظيع. كنت أفكر في الأمر في زنزانة الشرطة بعد ذلك وكل يوم منذ ذلك الحين. يؤسفني ذلك."

وقال عشماوي إنه انضم عمدا إلى حزب العمل من أجل الوصول إلى الحدث، وتلقى بريدًا إلكترونيًا من الحزب خلال ساعة من الاحتجاج يبلغه فيه بإيقاف عضويته وأنه قيد التحقيق.

وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيتم طردي".

وأضاف أن آخرين حاولوا أيضًا الوصول إلى الحدث للمشاركة في احتجاج أكبر بكثير، لكن الترتيبات الأمنية تعني أن سجلاتهم السابقة منعتهم من الدخول.

وأضاف أن مجموعة "الناس يطالبون بالديمقراطية"، وهي المجموعة التي ينتمي إليها والتي تستقطب أعضاء من خلفيات مختلفة، كانت تخطط لإجراءات مستقبلية لتسليط الضوء على حملتها من أجل "تحديث" جذري للديمقراطية التمثيلية على مدار الانتخابات العامة المقبلة.