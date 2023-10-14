كهرباء شمال الدلتا: 62% من المشتركين لديهم عدادات مسبوقة الدفع

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبوقة الدفع خلال العام المالي 2022/ 2023 بلغ 3 ملايين و137 ألف عداد بنسبة 62,2%، من إجمالي عدد المشتركين، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.

وأضاف عسل فى تصريحات خاصة "اليوم السابع" ، أن عدد مراكز الشحن الرئيسية بلغت (55) مركز شحن تغطى جميع الهندسات التابعة للشركة بواقع مركز شحن لكل هندسة، بالإضافة إلى عدد (52) مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة وعدد (361) وحدة شحن متنقلة، وذلك فى إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم تفعيل خدمة الشحن عن طريق الهاتف المحمول باستخدام كروت NFC.

وتابع عسل، أنه تم زيادة عدد منافذ الشحن وتوفير وحدات شحن متنقلة بجميع المقرات بعدد (175) مقرًا بشبكات القرى الواقعة نطاق الشركة، بالإضافة إلى خدمة الشحن بالمنازل للحالات الخاصة وكبار السن في جميع الأوقات وإضافة عدد (41) وحدة شحن متنقلة ليصبح إجمالي عدد وحدات الشحن المتنقلة عدد (361) وحدة.