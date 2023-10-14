قبل نظر الطعن.. محطات فى قضية قتل سفاح الجيزة لزوجته

كتب إيهاب المهندس

اقتربت دعوي محاكمة سفاح الجيزة ، في واقعة قتل زوجته فاطمة زكريا من الوصول لمحطتها النهائية بعد شهر يناير المقبل لنظر طعن المتهم.

ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة منها ....

- في 16 فبراير 2021، نظر محكمة الجنيات أولي الجلسات وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم، أعطي المتهم ظهره للكاميرات، وبعد ان أمرت المحكمة بخروجه من قفص الاتهام رفض تصويره وقال عبارته الشهيرة "أنا مظلوم"

_في الجلسة الثانية في 5 مايو 2021 طلب دفاعه ايداعه مستشفي الأمراض النفسية

_المحكة استجابت لطلب الدفاع وفي جلسة 23 سبتمبر 2021قالت الجنايات :المتهم لا يعاني من أمراضة عقلية ومدرك لجرائمة.

_ في 20 ديسمبر 2021، الجنايات تحيل المتهم للمفتي.

_ وفي 21 مارس 2022 يصدر ضد المتهم حكما بالاعدام

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.