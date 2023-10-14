ضبط 1500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى السنطة بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاسم، وكيل وزارة التموين حملة تموينية بمركز السنطة، للقضاء على تجار السوق السوداء والقضاء على الغش التجارى وحماية المستهلك، من أضرار السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ضمت ظريف أمين موسى مدير إدارة تموين مركز السنطة و السيد أحمد الحوالة، مديرعام الرقابة التموينية بالسنطة وحسام صلاح الجابرى وفؤاد لطفى سرحان المفتشين بالإدارة التموينية، أسفرت الحملة عن ضبط 1000 لتر سولار تجميع بحوزة أحد الأشخاص لقيامة ببيع تلك الكمية فى السوق السوداء.

وتم ضبط كمية من السولار قدرها 500 لتر تجميع بداخل أحدى قاعات الأفراح دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية بإجمالى مضبوطات 1500 لتر سولار تجميع، كما تمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية بداخل أحدى الثلاجات الخاصة بمطعم شهير بمدينة السنطة والتى تقدر بـ 108 قطع لحوم بيف بورجرج جامبو طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.