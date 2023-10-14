سيدة تطلب 340 ألف متجمد نفقات وتعويض 600 ألف جنيه وتلاحق زوجها بـ17 دعوى حبس

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقة بإجمالي 340 ألف جنيه عن شهرين، كما أقامت 17 دعوى حبس للتهرب من النفقات وحقوق أبنائها، كما لاحقته بدعوى تعويض عن الضرر المادى والمعنوي الواقع عليها بـ 600 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة:" زوجي ميسور الحال، ويمتلك دخل سنوى يقدر بملايين الجنيهات، ولكنه يرفض الإنفاق على وأطفاله".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طرد من منزله برفقة أولادى، وحاول التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق رغم أن لديه 3 فيلات بأكتوبر والتجمع، وعندما لاحقته بدعوى تمكين منزل الزوجية هددني وحرض بلطجية علي إيذائي وأشعل النيران في سيارتى".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" يئست من عنفه وتهديداته المستمرة لي، واتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالي الثلاثة والمقدرة، وأقمت دعوتين بسبب رفضه زوجي سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.

وتشمل النفقات أنواع النفقات، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة.

والنفقة تنقسم لنوعين نفقة العدة وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثانى نفقة الصغار وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.