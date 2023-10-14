سعر كيلو الفراخ يتراجع إلى 76 جنيها للمستهلكين

تشهد أسعار الدواجن، فى السوق تراجعًا ملحوظًا، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 68 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 76 و 77 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
قالت شعبة الدواجن الدواجن، إن سعر البيض يسجل 128 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 136 جنيها وسعر البيض الأحمر 130 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.
وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 20 جنيها فى حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 68 جنيها فى المزرعة اليوم.
تولي الدولة أهمية لقطاع الثروة الداجنة باعتباره أحد أهم محاور الأمن الغذائى للمواطنين، وشهد القطاع طفرة كبيرة ونفذت مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجنى، وتجاوز حجم الاستثمارات فى هذا المجال 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذتى من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد فى فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.
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