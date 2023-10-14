سعر كيلو الفراخ يتراجع إلى 76 جنيها للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن ، فى السوق تراجعًا ملحوظًا، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 68 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 76 و 77 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

قالت شعبة الدواجن الدواجن، إن سعر البيض يسجل 128 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 136 جنيها وسعر البيض الأحمر 130 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 20 جنيها فى حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 68 جنيها فى المزرعة اليوم.