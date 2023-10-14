اليوم السابع
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رئيس هيئة تعليم الكبار: محو أمية 6 ملايين مواطن منذ 2014

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:26 م
رئيس هيئة تعليم الكبار: محو أمية 6 ملايين مواطن منذ 2014 الدكتور محمد ناصف ، رئيس هيئة تعليم الكبار
كتب محمود طه حسين

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شارك الدكتور محمد ناصف ، رئيس هيئة تعليم الكبار في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 
 
ووجه محمد ناصف الشكر للدكتور طلعت عبد القوي على هذه الدعوة الكريمة، موضحاً أن الجهود الحكومية لا يمكن أن تصفق منفردة فمزيد من الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبالفعل هناك تعاون مع المجلس القومي للسكان ؛ في إعداد منهج لمحو الأمية السكانية، معا نستطيع، ومصر تستطيع التغلب عل كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمزيد من الشراكة والتشبيك.
 
 وأضاف ناصف بأن قيادتنا السياسية الواعية التي تواصل الليل بالنهار؛ لإحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة المصري البسيط، ويحسن من جودة حياته، وما قدم خلال السنوات القليلة الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني من طرق وكباري وموانئ ومطارات وبنية تحتية وتكنولوجية، وما تجسد من مبادرات رئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة، ما هي إلا تجسيد لقدرات المصرين على صناعة المستحيل.
 
وأكد ناصف بأن مفهوم محو الأمية في السنوات الأخيرة لم يعد قاصرا على القراءة والكتابة فقط بل أمتد ليشمل كثير من الأنماط، ومنذ عام 2014 حتى الآن تم محو أمية ما يقرب من 6 ملايين متحرر من الأمية، وهذا يجسد اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم وبمحو الأمية.
 
 
وأضاف بأن مشكلة الأمية متشابكة مع كثير من القضايا والتي منها القضية السكانية، فهما وجهان لعملة واحدة وكلهما يبتلع معدلات التنمية، ومن ثم فإن الأمر لم يعد قاصرًا على تعليم القراءة والكتابة فقط، وأن المعركة هي معركة تنمية وتمكين ووعى وأن تعليم القراءة والكتابة هي نقطة البدء وليست النهاية، وأن الهيئة على أتم استعداد لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.
 
 
 






التربية والتعليم

محو الأمية

اخبار مصر

الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

محو أمية 6 ملايين منذ 2014



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