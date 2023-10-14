حريق يلتهم 5 منازل لخمس أشقاء في طهطا بسوهاج دون حدوث إصابات بشرية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بـ5 منازل بناحية قرية الصفيحة دائرة المركز، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانحصرت التلفيات في نفوق بعض الطيور واحتراق كميات من البوص والغلال وأفلاق النخيل.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل بناحية بنجوع الخلوة التابعة لقرى الشيخ مسعود بمحلس قروى الصفيحة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة بنشوب حريق بخمسة منازل ملك المدعو "م. هـ . د" مكون من طابق أرضي ومشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل، وانحصرت التلفيات في إحتراق كميه من البوص وأفلاق ونفوق جاموسة وبقرة ودابة ونعجة وكمية من الطيور، وامتدت النيران إلى منزل ملك شقيقه "ز . ع . د" من طابق واحد ومبنى بالبلوك الأبيض ونتج عن إحتراق كميات من البوص وأفلاق ونفوق 3 حيوانات وكمية من الطيور، واحتراق كمية من الغلال.

وامتدت النيران أيضا إلى منزل شقيقهم الثالث والمشيد بالطوب الأبيض، وانحصرت الخسائر في احتراق كمية من البوص ونقوق رأس ماشية وكمية من الطيور واحتراق كمية من الغلال، وامتدت النيران إلى منزل شقيقهم الرابع هـ . ع . ز مشيد بالبلوك الأبيض وانحصرت التلفيات في احتراق كمية البوص والغلال كما امتدت النيران إلى منزل شقيقهم الخامس ر. ع . د مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر مسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل، وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص والغلال وبعض الأجهزة المنزلية، ونفوق كمية من الطيور تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية .

تم إخطار إدارة الطب البيطرى وإدارة التضامن الاجتماعى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.



اخماد الحريق



اللنيران تلتهم الحظائر



بعض الحيوانات اللنافقة