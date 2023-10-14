حبس تشكيل عصابى لاتجارهم بالمخدرات فى طوخ

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة طوخ، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية والذخائر، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتم ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابى لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة، بطوخ، وكان بحوزتهم "244 فرش حشيش و3996 قرص لعقار التامول وربع كيلو لمخدر البودرة وبندقية آليه وعدد 13 خزينه و49 طلقة ومبلغ مالى وهواتف محمولة"، وحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتم ضبط كلا من: "خالد م م" عاطل ومقيم مدينتي، و"أحمد ر م" ومقيم العبور، و"هيثم ز ج"، عاطل، ومقيّم العبور، و"حسن م م"، عاطل ومقيم العبور، وذلك أثناء استقلالهم سيارات أحدهم "بي أم دبليو" والثانية "كيا اسبورتاج"، عقب ترددهم علي مركز طوخ، وكان بحوزتهم 244 فرش حشيش بوزن 24.4 كيلو - و3996 قرص لعقار التامول - ربع كيلو لمخدر البودر - 120 ألف جنيها- بندقية آلية وعدد 13 خزينة لذات السلاح و49 طلقة - الهواتف المحمولة الخاصه بالمتهمين والسيارات المذكورة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النار بقصد الدفاع عن تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للأتصال على عملائهم.