تعرف على إجراءات كهرباء مصر الوسطى لخفض نسبة الفقد بالشبكة

كتبت رحمة رمضان

اتخذت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء العديد من الإجراءات التى تستهدف تحسين موارد الشركة ومعالجة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء ومنها :

-الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية حيث تم تركيب عدد (650814) عداد كودى منذ إطلاق المنصه الموحده لخدمات الكهرباء .

- الاستمرار في تركيب عدادات كودية لتعديات زراعه الأراضي الصحراوية لحصر الاستهلاكات الفعلية للمساهمة في تخفيض نسب الفقد حيث تم تركيب عدد ( 2512) عداد لتفريعات غير قانونية .

-تعظيم دور الضبطيه القضائيه من خلال تكثيف الحملات واثبات الاحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر 512 مليون ك.و.س وتحصيل مبلغ وقدره 1.261 مليار جنيه .

-الالتزام التام بتركيب عدادات مسبوقة الدفع للمصالح الحكومية ودور العبادة وتطبيق خطة الدولة في شأن إحلال العدادات الميكانيكيه الى عدادات مسبقه الدفع حيث تم إحلال عدد 12973 عداد .

-مراجعة اغراض بيع الطاقة علي الطبيعة طبقا للنشاط الفعلي مما ساهم في تحسين متوسط سعر بيع الطاقة بالرغم من تأجيل تطبيق الزياده السعريه والتي بلغت 89.58 قرش / ك.و.س .

-مراجعة القدرات الفعلية على الطبيعة لدى المشتركين مقارنة بالقدرات التعاقدية والتحقق من قياسات معامل القدره واثبات وتحصيل الفروق التي بلغت 2051 حصان باجمالى قيمة 1.918 مليون جنيه .