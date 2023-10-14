بيروت: تقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول قتل إسرائيل المتعمد لصحفي لبناني

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طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني عصام عبد الله وإصابة صحفيين آخرين بجروح.

واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم - أن هذا العدوان يشكل اعتداء صارخا وجريمة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العُزّل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن الشكوى تضمنت شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، فضلا عن خرق مستمر لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته.

وحملت الخارجية اللبنانية إسرائيل مسئولية التصعيد الحاصل، محذرة من أن عدم وضع حد لما تقوم به الأخيرة سيُشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع.