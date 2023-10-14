بعد فوزه بمنصب النقيب العام للأطباء.. أهم 6 معلومات عن الدكتور أسامة عبد الحى

كتبت آية دعبس

أوضحت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، فوز الدكتور أسامة عبد الحى، بمقعد النقيب العام للأطباء، ليُصبح بذلك النقيب رقم 19 فى تاريخ نقابة الأطباء.

ويستعرض "اليوم السابع"، أهم المعلومات الخاصة بالدكتور أسامة عبد الحى:

1- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة، والتحق بالدراسات العليا بقسم التخدير والرعاية المركزة وحصل على درجة الماجستير، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم التخدير والرعاية المركزة.

2- أستاذ ورئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

3- رئيس اتحاد الأطباء العرب.

4- شغل منصبى الأمين العام ووكيل نقابة أطباء مصر، فى مجالس سابقة.

5- كان رئيس قسم التخدير بمعهد ناصر ورئيس المجلس العلمى بالمعهد.

6- رئيس الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء الأسبق.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، النتائج بشكل رسمى خلال مؤتمر صحفى، خلال الساعات اليومين المقبلين.

وكانت قد عقدت النقابة العامة للأطباء، انتخابات التجديد النصفى، أمس الجمعة، 13 أكتوبر 2023، فى كافة المحافظات لاختيار النقيب العام، رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية.