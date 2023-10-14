اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 07:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:22 م
انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم السبت، بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدى 20400 دارس، الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والتخصصية بجميع فروع الرواق الأزهرى بالجمهورية.

 

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد عن 20400 دارس، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدى دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم فى 27 مقرًا، وذلك تيسيرا عليهم.

 

من جهته، أضاف د. هانى عودة، ، مدير عام الجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة 30 يومًا، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق فى كافة مراحله وتخصصاته 150 مادة.

 

تأتى هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، وبمتابعة من د. هانى عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

 







الجامع الازهر

الازهر الشريف

وكيل الازهر

شيخ الازهر



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الفائزين من أبناء الجامعة بانتخابات نقابة الأطباء

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:48 ص

وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطينى أمام الجامع الأزهر.. المواطنون رفعوا الأعلام الفلسطينية منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلى.. ورددوا العبارات التضامنية مع أهل غزة.. والأزهر يوجه التحية للشعب الشقيق على صموده

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:29 م

وقفة بالجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة للتضامن مع الشعب الفلسطينى

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:18 م

مئات من المواطنين يرددون هتافات داعمة لغزة بالجامع الأزهر

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة