اليونيفيل: نحث على وقف إطلاق النار فى لبنان ولا يمكننا تحديد كيفية إصابة صحفيين بالجنوب

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حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) على وقف إطلاق النار فى لبنان والسماح لقوات حفظ السلام بالمساعدة فى إيجاد الحلول.

وأكدت اليونيفيل فى بيان لها اليوم /السبت/ أن يوم أمس شهد إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق على مدى فترة طويلة من الوقت وعلى عدة نقاط على الخط، معتبرة أن ذلك شكل تبادلا لإطلاق النار عبر الخط الأزرق.



وأوضحت اليونيفيل أنها تعلم أن إسرائيل استهدفت موقعا يبعد قرابة 2.5 كيلومتر عن بلدة علما الشعب جنوبى لبنان، مشيرة إلى أن جنود حفظ السلام سمعوا على بعد بضعة كيلومترات إطلاق نار وانفجارات بعد ذلك.



وقالت اليونيفيل: "بناء على ما تمكّنت اليونيفيل من ملاحظته، لا يمكننا فى هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين كيف أصيبت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، وقُتل أحدهم".



وأضافت: "إذا استمر الوضع فى التصعيد، فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي. إن أى خسارة فى أرواح المدنيين هى مأساة ويجب منعها فى جميع الأوقات".