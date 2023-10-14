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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 9 مواقع وقرى ببيلا لمدة 3 ساعات

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:36 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 9 مواقع وقرى ببيلا لمدة 3 ساعات فصل التيار الكهربائي عن 9 مواقع وقرى ببيلا لمدة 3 ساعات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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يشهد مركز بيلا فصل التيار الكهربائى، عن لوحة توزيع بيلا الجديدة التابعة لمنطقة هندسة بيلا، اليوم السبت، الموافق 14 أكتوبر، لمدة 3 ساعات، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة قطاع الكهرباء.

وأعلنت هندسة بيلا أن المواقع والقرى التي سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هي: «محكمة بيلا - قسم شرطة بيلا - المخبز الآلي - التأمين الصحي - قرية إبشان - قرية العلامية - قرية أبو بدوي- قرية الحوة»، على أن يتم إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر، تلبية لاحتياجات المواطنين.

ويهيب قطاع الكهرباء بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل، لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

 







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