اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 03:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. القمر محاق ربيع الثانى وافضل الليالى لرصد الأجرام السماوية

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:00 ص
اليوم.. القمر محاق ربيع الثانى وافضل الليالى لرصد الأجرام السماوية القمر محاق
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد الكرة الأرضية اليوم السبت 14 أكتوبر/ القمر الجديد (محاق ربيع الثانى) ، حيث لن  يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد .

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، إلى أنه فى هذا اليوم يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض .

وقال : وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

وأكد تادرس أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، لافتا إلى أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

وأضاف :  علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا .







القمر

محاق

محاق ربيع الثانى

الفلك

الظواهر الفلكية

معهد الفلك



الموضوعات المتعلقة

"القومى للفلك" يقدم نماذج محاكاة للأجرام السماوية على هامش مهرجان "إفران" للفلك

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:34 م

11 ألف جندى لتأمين عملية "الجرم السماوى الذهبى".. بدء مراسم تاريخية لتنصيب تشارلز ملكا لبريطانيا .. ظهور نادر لتاج القديس إدوارد ..وكاميلا تكرم الملكة إليزابيث.. والشرطة تعتقل رئيس حركة مناهضة للملكية

السبت، 06 مايو 2023 12:38 م

عملية الجرم السماوى الذهبى.. كل ما تريد معرفته عن تتويج الملك تشارلز .. 6 آلاف جندي يشاركون فى أكبر عملية احتفالية عسكرية منذ 70 عاما وعروض جوية بـ60 طائرة.. عطلة يوم 8 مايو وحفلات موسيقية واستعراضات فى وندسور

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة