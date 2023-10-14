اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال أنذر بإخلاء مُستشفى "القدس" بغزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 04:23 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال أنذر بإخلاء مُستشفى "القدس" بغزة مستشفى القدس
أ ش أ

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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أنذرت مُستشفى "القدس"، التابع لها فى قطاع غزة، بالإخلاء، وأمهلتها حتى الساعة الرابعة عصرا

وقالت الجمعية، ومقرها رام الله - فى بيان صحفي، اليوم /السبت/ - "إن مستشفى القدس التابع لها يقدم خدمات إنقاذ الحياة لعدد كبير من المرضى والجرحى الفلسطينيين، بما فى ذلك الحالات الحرجة فى وحدة العناية المركزة، والأطفال فى الحاضنات، إضافة لمئات المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى كملاذ آمن".


وأضافت: أنه "بناء على ذلك، فإن الجمعية لا تستطيع إخلاء المستشفى، وهى ملزمة بذلك بموجب تفويضها الإنسانى بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى، فى وقت يرفض فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين أيضا مغادرة منازلهم وملاجئهم فى المدارس بشمال قطاع غزة، ويحتاجون أيضا إلى الخدمات الصحية التى تقدمها الجمعية فى المستشفى المذكور، وخدمات الإسعاف والطوارئ".


وطالبت جمعية الهلال الأحمر، زعماء العالم والمجتمع الدولى ومنظومة الأمم المتحدة والحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتدخل لوقف القرار الإسرائيلى وإلغائه، وضمان الحماية والسلامة الكاملة لمرافق الجمعية وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف.







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