المعمل الكميائى يحدد مصير عاطلين حازا 600 جرام هيروين بالمرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين، لبيان كونها مواد مخدرة من عدمه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونا عصابة لترويج المخدرات، وسقطا بكمية كبيرة من الهيروين بلغت 600 جرام قبل توزيعها على عملائهما، ومبلغ مالي، وسلح أبيض وآخر نارى "فرد خرطوش".

واعترف العاطلين بتكوين تشكيل عصابى لتوزيع المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.