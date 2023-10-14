اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 08:13 ص
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المعمل الكميائى يحدد مصير عاطلين حازا 600 جرام هيروين بالمرج

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:00 ص
المعمل الكميائى يحدد مصير عاطلين حازا 600 جرام هيروين بالمرج مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين، لبيان كونها مواد مخدرة من عدمه.
 
وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونا عصابة لترويج المخدرات، وسقطا بكمية كبيرة من الهيروين بلغت 600 جرام قبل توزيعها على عملائهما، ومبلغ مالي، وسلح أبيض وآخر نارى "فرد خرطوش".
 
واعترف العاطلين بتكوين تشكيل عصابى لتوزيع المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 







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