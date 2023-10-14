اليوم السابع
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الكويت تعرب عن رفضها القاطع دعوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:00 ص
الكويت تعرب عن رفضها القاطع دعوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الكويت - أرشيفية
إيمان حنا

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أكدت دولة الكويت رفضها القاطع دعوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي، الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني. وفق"كونا" .
 
وقال وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح: "إن تلك الدعوات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من قصف وحصار أدى إلى سقوط مئات الضحايا الأبرياء"، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير، ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.
 
ودعا إلى إيقاف استهداف المدنيين، وأن يضطلع الجميع بمسؤولياته سياسياً وإنسانياً، وأن يقوم المجتمع الدولي وعلى الفور بالتحرّك نحو رفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.






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