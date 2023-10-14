اليوم السابع
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الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:14 م
الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية ، استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفدا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات للتعرف على أحدث الإمكانيات ومنظومة العمل الدراسية المتطورة التى يتم العمل بها بالكلية  .
 
وألقى اللواء أ ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة رحب خلالها بالحضور ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة أوجه التحديث والتطوير للمنظومة التعليمية بالكلية بما يمكنها من مواكبة التطور المتلاحق فى المجالات العلمية التخصصية المختلفة .
 
وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن الكلية التى تعد من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات ، كما قاموا بجولة تفقدية داخل عدد من المعامل الدراسية .
 
وفى ختام الزيارة أعرب الزائرين عن إمتنانهم لما شاهدوه من مستوى متطور بالكلية العسكرية التكنولوجية مما يعكس حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى بكافة الصروح التعليمية التابعة لها وتطويعه لخدمة الوطن .






القوات المسلحه

الكليه العسكريه

بكين

كليات الجيش



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