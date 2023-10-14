الطب البيطرى بالجيزة ينظم قوافل بيطرية مجانية بأبو النمرس والبدرشين

كتبت أسماء نصار

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة ، قوافل بيطرية مجانية بمركزى أبو النمرس والبدرشين، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية لتوعية المربين.

وتتضمن القوافل زيارة المناطق الأكثر احتياجاً وفحص وعلاج الحيوانات من الأمراض الطفيلية والبكتيرية وحماية الحيوانات من الأمراض الفيروسية والمعدية وكذلك كيفية رعاية الحيوانات والإرشادات للمرأة لحماية الأسرة من الأمراض المشتركة والحفاظ على الصحة العامة .

كما نظمت هيئة الخدمات البيطرية الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف يوليو الماضى وشملت تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

يشار إلى أن الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية .

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.