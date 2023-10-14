الخارجية الهندية: نسعى لتقديم تسهيلات لمواطنينا الراغبين فى العودة من إسرائيل

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قال وزير الدولة للشئون الخارجية الهندية راجكومار رانجان سينج، إن الوزارة تسعى لتقديم تسهيلات للهنود الراغبين فى العودة من إسرائيل إلى بلادهم.

وقال الوزير الهندى - فى تصريح صحفى - "إن العملية التى نظمتها الحكومة لإعادة الرعايا الراغبين فى العودة لبلادهم ستستمر" مشيرا إلى أن عدد الرعايا الهنود فى إسرائيل يبلغ حوالى 18 ألف هندى، "ونقوم بمحاولات من أجل مساعدتهم".



وأشار الوزير الهندى إلى أنه جرت إعادة دفعة ثانية بلغت 235 من الرعايا الهنود من إسرائيل، بينهم حوالى 135 طالبا.



من جانبها، أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية أنها تراقب الموقف عن كثب، حيث جهزت غرفة مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة الموقف نظرا لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وأن غرفة المراقبة ستساعد على مراقبة الوضع وتقديم المعلومات والمساعدة الممكنة.