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الجامعة العربية: نبذل مساع حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة ضد الفلسطينيين

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:15 م
الجامعة العربية: نبذل مساع حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة ضد الفلسطينيين السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
الأمير نصرى

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 أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تبذل مساعٍ حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الانتقامية الغاشمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني البواسل في قطاع غزة.
 
وأضاف زكي، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مساعٍ حثيثة تبذلها الجامعة العربية وأمينها العام لوقف الحرب، ونسعى إلى تفعيل ممرات إغاثة، ونقف ضد خطط التهجير القسري".
 
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية،  أن "الوضع صعب ويحتاج إلى عمل سياسي دبلوماسي كبير ومنسق"، ونحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.






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