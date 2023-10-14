اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 10:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار الاستراتيجي الـ12 حول العلاقات الثنائية

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:28 ص
الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار الاستراتيجي الـ12 حول العلاقات الثنائية الرئيس الصينى شين جين بنج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية المركزية ووزير خارجية الصين وانج يي الحوار الاستراتيجي الـ12 بين الجانبين في بكين.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية في ضوء القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وشملت القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية آخر الأحداث في الشرق الأوسط، والتي احتلت مكانة مركزية في الحوار، بالإضافة إلى ذلك، ناقشا تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والوضع في أفغانستان.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا أيضا إلى التحديات العالمية مثل تغير المناخ والصحة العالمية وإدارة الديون.

وفيما يخص مراجعة التطورات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أكد بوريل على التعقيد المتزايد لهذه العلاقات والاهتمام المشترك في متابعة علاقة بناءة ومستقرة، كما أكد مجددًا صحة النهج المتعدد الأوجه الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، بجميع أبعاده، وشدد على أهمية استمرار المشاركة رفيعة المستوى لمناقشة القضايا الثنائية والعالمية ومعالجة الخلافات، ورحب كلاهما بالعدد المتزايد من الاتصالات رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة.

وأكد بوريل مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصين حيثما أمكن ذلك في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والديون والصحة العالمية.

وفيما يخص أزمة أوكرانيا، نقل بوريل، في البيان، توقعات الاتحاد الأوروبي بأن تتخذ الصين - العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - موقفا أكثر حسما للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتستخدم نفوذها على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا وتجاهلها الصارخ للقانون الدولي، وشدد على ضرورة استمرار الصين في الامتناع عن توريد الأسلحة أو المواد ذات الأولوية في ساحة المعركة إلى روسيا.

وشدد كبير الدبلوماسيين الغربيين كذلك على التأثير السلبي للعمليات ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، ودعا الصين إلى حث روسيا على وقف الهجمات غير المشروعة على صادرات الأغذية الأوكرانية وعرقلتها وإلغاء قرارها بالانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وحول الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد البيان أن بوريل دعا إلى إطلاق سراح الرهائن في فلسطين وشدد كلاهما على الضرورة الملحة لبذل الجهود الدولية لمنع المزيد من تفاقم الوضع وامتداده إلى المنطقة، وأكد مجددا إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع الهجمات ضد المدنيين، مذكرا بالتزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، للسماح بالوصول دون عوائق إلى المياه والغذاء والأدوية، واتفقا على الحاجة الملحة للعمل من أجل وقف التصعيد وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

 







الاتحاد الأوروبي

الصين

الاتحاد الأوروبي و الصين

الحوار الاستراتيجي



الموضوعات المتعلقة

نيوزيلندا تجرى أول انتخابات بعد استقالة أرديرن.. استطلاعات الرأى تتوقع خسارة "العمال" الحاكم وفوز ائتلاف بقيادة الحزب الوطنى.. وفاينانشيال تايمز: انتخاب اليمين يكون أكثر دعما لإسرائيل ومخاوف بشأن موقفه من الصين

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:00 م

الكونجرس الأمريكى يدعو واشنطن للاستعداد لصراعات متزامنة محتملة مع روسيا والصين

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:00 ص

الصين تعتزم تقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى أفغانستان بقيمة 4.18 مليون دولار

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة