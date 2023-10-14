استمع إلى تلاوة قرآنية تريح القلوب من سورة الأحزاب للطالب أحمد نبيل

الشرقية- فتحية الديب

قدم الطالب الجامعى أحمد نبيل شكرى، الذى وهبه الله صوت عذب، لمتابعي "اليوم السابع" تلاوة قرآنية بصوته الشجى من سورة الأحزاب.

والقارئ الشاب أحمد نبيل شكرى مقيم بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب الـ 19 عاما، حفظ مع القرآن الكريم فى سن صغير، حيث بدأ فى الخامسة ونصف وأتم حفظه فى العاشرة ونصف،على يد الشيخ " أحمد عبد العزيز" من قرية مجاورة أتمت على يداه ثلاثة ختمات، ثم انتقل إلى شيخه الدكتور "عبد الفتاح محمود أبو كيلة" درست عليه علم التجويد، وعندما تمكن من التلاوة والتجويد بدأ رحلته قارئ فى سن صغير فى الرابعة عشر من عمره، وقرأ بجوار العديد من كبار القراء فى المأتم.