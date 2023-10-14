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استمع إلى تلاوة قرآنية تريح القلوب من سورة الأحزاب للطالب أحمد نبيل

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:00 ص
استمع إلى تلاوة قرآنية تريح القلوب من سورة الأحزاب للطالب أحمد نبيل القارئ الشاب أحمد نبيل شكرى
الشرقية- فتحية الديب

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قدم الطالب الجامعى أحمد نبيل شكرى، الذى وهبه الله صوت عذب، لمتابعي "اليوم السابع" تلاوة قرآنية بصوته الشجى من سورة الأحزاب.
 
 
والقارئ الشاب أحمد نبيل شكرى مقيم بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب الـ 19 عاما، حفظ مع القرآن الكريم فى سن صغير، حيث بدأ فى الخامسة ونصف وأتم حفظه فى العاشرة ونصف،على يد الشيخ " أحمد عبد العزيز" من قرية مجاورة أتمت على يداه ثلاثة ختمات، ثم انتقل إلى شيخه الدكتور "عبد الفتاح  محمود أبو كيلة" درست عليه علم التجويد، وعندما تمكن من التلاوة والتجويد بدأ رحلته قارئ فى سن صغير فى الرابعة عشر من عمره، وقرأ بجوار العديد من كبار القراء فى المأتم.
 
يدرس القارئ أحمد نبيل بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف، وبدايته كانت من خلال الإذاعة المدرسية على مدار رحلته الدراسية بالأزهر الشريف، وعلى مدار رحلته الدراسية، شارك فى العديد من المسابقات الدينية، وحلمه الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم.
 
 
 
 






القارئ الشاب أحمد نبيل شكرى

قرية طاروط

مركز الزقازيق

القران الكريم

الطالب احمد نبيل شكرى



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