استشارى يوضح اسباب عدم أنتظام ضربات القلب

كتبت رانيا عامر

يشعر العديد من الأفراد باضطرابات دقات القلب ، سواء كانت سريعة أو بطيئة، ويرجع ذلك نتيجة تغييرات في النظام الكهربائي للقلب، مما يؤدي الى عدم قدرته على ضخ الدم بكفاءة، فيحدث ضعف الدورة الدموية في الجسم.

قال الدكتور حسام عطية مدير وحدة القسطرة لأمراض القلب بمستشفى الزقازيق العام، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن الكثير من الاشخاص يعانون من الإصابة بمرض عدم انتظام ضربات القلب الذى يعد من ضمن الأمراض الشائعة لأمراض القلب، ما بين رفرفة بالقلب، أو ضربات ناقصة أو ساقطة، أو على شكل إغماء، أو دوخة، نتيجة عدم اتزان، مشيرا إلى أن ضربات القلب الطبيعية من 60 :90.



أسباب اضطرابات ضربات القلب: أوضح استشارى أمراض القلب الأسباب التى ترجع لزيادة إصابة الشخص بزيادة ضربات القلب، التوتر ، والقلق ، الاصابة بالانيميا تعرضك لدقات كثيرة بالقلب ، بالاضافة الى مشاكل الغدة الدرقية سواء زيادة نشاطها يؤدى إلى زيادة ضربات القلب، أو كسل فى الغدة الروقية يسبب بطء فى ضربات القلب ، وروماتيزم القلب على صمامات القلب ، بجانب التدخين ، والافراط فى تناول الكافيين " الشاى ، القهوة ، الشيكولاتة ، النسكافيه" .

وأشار طبيب القلب الى أن عدم توازن دقات القلب تكون نتيجة من أمراض قصور الشريان التاجى الناتجة من الذبحة الصدرية وغيرها من الجلطات، وضعف عضلة القلب ، وعيوب القلب الخلقية التى أبرزها مرض"wpw"أو " Wolff-Parkinson-White "، وفيه المريض يعانى من خلال فى مسار كهربة القلب .

وتشمل تلك الاسباب أيضا نقص المعادن من الجسم مثل الكالسيوم والبوتاسيوم تؤدى الى عدم انتظام فى ضربات القلب ، وامراض السكر ، وامراض الضغط سواء ارتفاع او انخفاض الضغط ، قلة شرب المياة التى تعرض الفرد الى الجفاف ، وايضا التغيرات الهرمونية فى السن الصغير من البنات اوما بعد انقطاع الطمث .

أضاف الدكتور حسام أن كبار السن فوق الـ70 عام يعانوا من ضعف ضربات القلب الذى يكون أقل من 60 ،نتيجة وجود ترسيب على النقطة التى تخرج منها كهربة القلب ، أو جلطات القلب الحادة فى الشريان الايمن الذى يغذى الجزء الذى يعطى كهربة القلب .