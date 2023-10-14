إيكوفين: منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي يحذر من دعوات وقف الاستثمارات

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ذكرت وكالة (إيكوفين) الدولية للدراسات الاقتصادية، أن منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، حذر من الدعوات "غير الحكيمة" لوقف الاستثمارات في الغاز الطبيعي، معتقدا أن هذه المطالب يمكن أن تؤدي إلى نقص في هذا الوقود الأحفوري الأقل تلويثًا، وتضر بأهداف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وعبرت المنظمة الحكومية الدولية - في بيان لها بختام اجتماعها الوزاري الـ 25 الذي عقد في عاصمة غينيا الاستوائية (مالابو)، وحضره وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء - عن اعتقادها بأن وقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري الأقل تلويثا، يمكن أن يشجع العودة المحتملة إلى الفحم، ويضر بأهداف خفض الانبعاثات.

وحذر المشاركون في الاجتماع من الدعوات "المضللة" لوقف الاستثمارات في الغاز الطبيعي، وأكدت المنظمة الحكومية الدولية أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى نقص العرض وارتفاع الأسعار والعودة المحتملة إلى الفحم، كما هو الحال في العام 2022؛ الأمر الذي من شأنه أن يضر بأهداف خفض الانبعاثات.

وعبر المنتدى الذي يطلق عليه أحيانا "أوبك للغاز" بحسب البيان،"دعمه الثابت لجهود الدول الإفريقية الرامية إلى القضاء على فقر الطاقة، مذكرا بأن أكثر من 600 مليون شخص في إفريقيا لا يزالون لا يحصلون على الكهرباء وأكثر من 970 مليون شخص في إفريقيا، لا يحصلون على الكهرباء ولا يستطيعون الوصول إلى مرافق الطبخ النظيفة".

وبحسب "إيكوفين" كان الاجتماع الوزاري الـ 25 للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر، وإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز - الذي تم إنشاؤه عام 2001 - يهدف إلى دعم وتعزيز المصالح المتبادلة ورفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز للوصول إلى أسعار مناسبة تحقق التوازن للطرفين، والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، دعم وتعزيز السياسات المشتركة بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الصناعة وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل بين أسواق الغاز واستقرارها وتشجيع اكتساب وتبادل التكنولوجيات المتطورة.