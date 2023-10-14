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إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم فى الجيزة اليوم

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:21 ص
إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم فى الجيزة اليوم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالاسم والرقم القومي على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأشارت المديرية، إلى أن النتائج سوف تعلن بالإدارات التعليمية يوم غد الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي لاستيفاء مسوغات التعاقد.
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين فى "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
 
 
 
 
 
 






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