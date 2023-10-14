أكاذيب سى إن إن.. المخرج يطلب من المذيعة بالتظاهر بالخوف من صواريخ المقاومة.. فيديو

كتب محمد جمال

استمرارا لمسلسل الإدعاءات والأكاذيب الذى تقوم بها وسائل الإعلام الغربية على أخر التطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وإظهار الجانب الفلسطينى أنه هو المعتدى، تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لقناة CNN الأمريكية، لمخرج ينسى أنه على الهواء ويقوم بتوجيه مراسلة الأخبار والمصور معها من خلال التليفون، ويطلب منهم بأن يتظاهروا بأنهم قد تعرّضوا لصواريخ المقاومة، ويقول لها" تلفّتى حولك بطريقة تظهرى بأنك مذعورة من القصف".

قناة CNN الأميركية تنسى أنها على الهواء والمخرج يقوم بتوجيه مراسلة الأخبار والمصور معها من خلال التلفون، ويطلب منهم بأن يتظاهروا بأنهم قد تعرّضوا لصواريخ المقاومة ويقول لها: تلفّتي حولك بطريقة تظهري بأنك مذعورة من القصف. pic.twitter.com/DqCjsiFQNv — روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) October 14, 2023

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد أنه لا هجرة لأبناء فلسطين من غزة إلى مصر، مشيدا بموقف الدولة المصرية الرافض للهجرة والتوطين والنزوح إليها، مضيفا: مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا.

وأوضح هنية في كلمة له مساء اليوم السبت، أن الجانب الإسرائيلي تلقى هزيمة استراتيجية أحدثت زلزالا مدويا، مشيرا إلى ان المقاومة وضعت عبر عملية طوفان الأقصى البداية الحقيقية لزوال الاحتلال عن أرض فلسطين والقدس.

واتهم "هنية" الجانب الإسرائيلي بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية ومحاولات تهجير سكان غزة بعدما لم تتمكن قواته من مواجهة المقاومة، موضحا ان ممارسات الجانب الإسرائيلي تحظى بدعم من جانب الولايات المتحدة ومن بعض الدول الأوربية على قاعدة ازدواجية المعايير والنفاق.

وأوضح "هنية" أن الفصائل الفلسطينية ستنجح في الصمود بتضامن عربي وإسلامي المدعوم أمريكيا لتهجير أهل غزة، مشيرا إلى أن المقاومة ترتكز في أدبياتها على ديننا وأخلاقنا ولطالما أكدت أنها لا تستهدف المدنيين ولا الكبار ولا الصغار، مضيفا: الكذب ينكشف أمام أخلاق الفارس الفلسطيني وهو يطلق سراح امرأة وأطفالها، وليس لدينا مانع في فعل المزيد من الخطوات على هذا الصعيد.

أوضح هنية أن مسيرة المقاومة مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في الحراك الرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتابع بالقول: أقول للعدو إن الضربة الاستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال.