اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق.. الطماطم تبدأ 6.5 جنيه

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:00 ص
أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق.. الطماطم تبدأ 6.5 جنيه بيع الطماطم
كتب إسلام سعيد

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رصد اليوم السابع فى جولة بأحد أسواق القاهرة الكبرى أسعار الخضروات المختلفة للمستهلكين حيث سجلت الطماطم انخفاض لليوم الثانى على التوالى ليتراوح سعر الكيلو بين 6.5 إلى 10 جنيهات كما سجل سعر البصل انخفاض إلى 20 جنيها للبصل الأحمر مقابل مستويات وصل 28 جنيها قبل أسبوعين من الآن.
 
فى ذات السياق سجل سعر كيلو البطاطس 12 جنيها وبلغ سعر كيلو الليمون انخفاض إلى 15 جنيها للمستهلكين وبلغ سعر الجزر 30 جنيها وسجل سعر الثوم 50 جنيها.
 
وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر العنب 25 إلى 35 جنيها والجوافة من 5 إلى 10 جنيهات وسجل سعر الموز 12 إلى 15 جنيه والرمان 20 جنيها والبلح 10 إلي 45 جنيها حسب النوع.






أسعار الخضروات

الفاكهة

سعر الخضار

أسعار الفاكهة



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