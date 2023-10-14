أخبار مصر.. الحكومة تحذر من صفحات إلكترونية تعلن عن توفير قروض للمستهلكين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تحذير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجيستى للخدمات الاستيرادية بمبنى محافظة بورسعيد
بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى محافظة بورسعيد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ.
بعد قليل.. الهيئة الوطنية تغلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024
تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات
، بعد قليل، باب تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وفتحت لجنة تلقي اوراق الترشح أبوابها الخميس 5 أكتوبر، واستمرت لمدة 10 أيام علي التوالي يتم خلالها سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحداث الاجهزة حيث يقدم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانونى وذلك على النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه عددا من المستندات وهى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب او تأييدات المواطنين لطالب الترشح.
الحكومة تحذر من صفحات إلكترونية تعلن عن توفير قروض للمستهلكين
حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية.
وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفورى للقصف وأية عمليات عسكرية برية فى غزة
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا منّ جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "x".
انخفاض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.. اعرف التفاصيل
تبدأ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، التنفيذ اليوم، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.
انطلاق قوافل التحالف الوطني وحياة كريمة المُحملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق
انطلقت صباح اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبي وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
استعلم الآن عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالرقم القومى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم
الخاصة بالمديرية (معلم فصل / رياض أطفال) عبر الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp
الكنيسة الكاثوليكية تنظم يوم صلاة من أجل السلام وإيقاف إراقة الدماء
يتابع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، بمزيد من القلق أحداث العنف وتطورات المشهد بين الفلسطينيين والإسرائيلين، حيث يعم الخوف والقلق الجميع بعد أن تفجرت موجة جديدة من موجات الصراع وإراقة الدماء.
الصحة الفلسطينية: إسرائيل قتلت 324 مواطنا بينهم 126 طفلا خلال 24 ساعة
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، بالإضافة لإصابة 1018 آخرين بجراح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان مقتضب للصحة الفلسطينية في غزة.
دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا، اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر لعام 2023، بعد صلاة المغرب.
وكانت الحسابات الفلكية
، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشفت عن موعد شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا الموافق 2023 ميلاديا.
الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا
مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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