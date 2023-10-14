اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 03:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح من المزارعين.. غدا

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:00 ص
آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح من المزارعين.. غدا القمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين والتجار الذين لم يتقدموا للصرف أو المزارعين والموردين الذين حصلوا على أذون صرف ولم يتقدموا لصرفها في المواعيد المقررة حيث يستمر الصرف حتى يوم الأحد المقبل .
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أخطرت المديريات بالمحافظات بالإعلان بأن آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين ، غدا الأحد 15 أكتوبر الجارى  .
 
وفى حالة عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022م.
 
 
 






التموين

صرف النخالة الخشنة لموردي القمح

القمح

مخزون القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة