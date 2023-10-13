اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 12:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

5 ملايين جنيه لتطوير مراكز خدمة العملاء بـ"كهرباء شمال الدلتا"

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:45 م
5 ملايين جنيه لتطوير مراكز خدمة العملاء بـ"كهرباء شمال الدلتا" المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة نفذت أعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز خدمه العملاء و مباني الهندسات لرفع مستوى الخدمة المقدمة بقيمة 5 مليون و 88 ألف جنيه .
 
و أضاف عسل فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الشركة مهتمة بتحسين مستوى الخدمة للمواطنين حيث تم تطوير  5 مباني  هندسات (شرق المنصورة ، غرب المنصورة، قرى المنصورة 1) قطاع جنوب الدقهلية ، (بنى عبيد ) قطاع شمال الدقهلية ، (الرياض ) قطاع كفر الشيخ ، بالإضافة إلى  تفعيل جميع خدمات المنصة الاليكترونيه الموحده لخدمات الكهرباء بإجمالي عدد (26) خدمة .
 
و أشار عسل إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مركزي خدمة عملاء (شرق وغرب المنصورة ) بقطاع جنوب الدقهلية مع تفعيل الخدمات الجديدة ( المنطقة الذكية smart area - كبار السن وذوي الهمم - استطلاع رأي مميكن ) وقامت الشركة باستحداث خدمات ( الحجز المسبق - توفير wi - fi مجاني للعملاء - تحديد الموقع الجغرافي لمراكز خدمة العملاء ).
 
‏وتابع عسل أنه تم الانتهاء من توحيد الهوية البصرية لهندسات ( قرى المنصورة 1- بني عبيد - رأس البر ) وجاري الانتهاء من هندسات ( قري المنصورة 2 - جمصة - الرياض - بلطيم ) ، علاوة على تحويل نماذج الطلبات داخل مراكز خدمة العملاء إلى نماذج طلبات ذكيه وذلك بإضافة QR code  أسفل الطلبات ليتم الاتصال فورا من قبل العميل بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء أو الصفحة الرسمية للشركة على ال Facebook لسهوله الوصول إلى الإرشادات والتعليمات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين .
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي



الموضوعات المتعلقة

"القابضة لكهرباء مصر" تنجح فى التصدى لسرقة التيار.. شركات التوزيع تعلن انخفاض نسبة الفقد بالشبكة.. وتنجح فى تركيب 2.8 مليون عداد كودى للمخالفين.. وحملات لضبط سارقى التيار ومتابعة "مسبق الدفع" أهم الأسباب

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:00 ص

وزير الكهرباء: 3500 ميجاوات من الطاقة المتجددة تحت الإنشاء بـ4 مليارات دولار

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:00 ص

وزير الكهرباء: مجمع بنبان الشمسى يوفر 2 مليون طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:00 ص

محطة سيوة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.. افتتحت عام 2015 بتكلفة 25 مليون دولار وتنتج 10 ميجاوات.. ساهمت فى توفر 5 ملايين لتر وقود سنويًا.. وساعدت فى تشغيل مصانع التمور والمياه المعدنية.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة