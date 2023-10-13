10معلومات عن التعاون بين جامعة الإسكندرية والميناء.. توفير فرص عمل أبرزها

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، والسيد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بروتوكول تعاون بين الجانبين وينشر " اليوم السابع " أبرز بنود البرتوكول بين الجانبين .

1- يهدف إلى تبادل البرامج التدريبية والتأهيلية

2- تقديم برامج تدريبية ومهنية لطلاب الجامعة بالكليات ذات الصلة بالعمل بالموانئ البحرية

3- يهدف إلى توفير برامج تأهيلية علمية للعاملين بهيئة الميناء بما يتوافق مع معطيات وآليات التعاون المشترك بينهما.

4- توفير فرص التدريب العملي وذلك بالتعاون بين الهيئة وأعضاء هيئة التدريس لطلاب كليات الآداب والتجارة والحقوق والعلوم والهندسة بالاقسام ذات الصلة بالموانى البحرية بغرض تأهيلهم وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

5- تحديث المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة

6- الجامعة ستشارك فى تطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة بالميناء.

7- تقديم الدورات التدريبية للعاملين وورش العمل وتسهيل التحاقهم بالدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة برسوم مخفضة.

8- تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح للدارسين بدخول الدائرة الجمركية للحصول علي التدريبات العملية قبل بدء البرنامج التدريبي.

9- منح إفادة موضح بها اسم الطالب والكلية والقسم وفترة اجتياز التدريب واعتماد إستمارة تقييم المتدرب بخاتم مركز التدريب.

10- ستشارك في تطوير البرامج التدريبية لطلاب أقسام الكليات ذات الصلة بالموانى البحرية.