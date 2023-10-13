اليوم السابع
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10معلومات عن التعاون بين جامعة الإسكندرية والميناء.. توفير فرص عمل أبرزها

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:00 ص
10معلومات عن التعاون بين جامعة الإسكندرية والميناء.. توفير فرص عمل أبرزها ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، والسيد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بروتوكول تعاون بين الجانبين وينشر " اليوم السابع " أبرز بنود البرتوكول بين الجانبين .
 
1- يهدف إلى تبادل البرامج التدريبية والتأهيلية
 
2- تقديم برامج تدريبية ومهنية لطلاب الجامعة بالكليات ذات الصلة بالعمل بالموانئ البحرية
 
3- يهدف إلى توفير برامج تأهيلية علمية للعاملين بهيئة الميناء بما يتوافق مع معطيات وآليات التعاون المشترك بينهما. 
 
4-  توفير فرص التدريب العملي وذلك بالتعاون بين الهيئة وأعضاء هيئة التدريس لطلاب كليات الآداب والتجارة والحقوق والعلوم والهندسة بالاقسام ذات الصلة بالموانى البحرية بغرض تأهيلهم وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
 
5-  تحديث المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة
 
6-  الجامعة ستشارك فى تطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة بالميناء.
 
7- تقديم الدورات التدريبية  للعاملين وورش العمل وتسهيل التحاقهم بالدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة برسوم مخفضة.
 
8- تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح للدارسين بدخول الدائرة الجمركية للحصول علي التدريبات العملية قبل بدء البرنامج التدريبي.
 
9- منح إفادة موضح بها اسم الطالب والكلية والقسم وفترة اجتياز التدريب واعتماد إستمارة تقييم المتدرب بخاتم مركز التدريب.
 
10- ستشارك في تطوير البرامج التدريبية لطلاب أقسام الكليات ذات الصلة بالموانى البحرية.

 







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