وليد جنبلاط: اذا رأينا الأساطيل تأتينا فربما ندخل إلى الحرب

وكالات

أكد الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط أنه "يتمنى عدم استدراج المقاومة في البلاد إلى الحرب"، مؤكدا أنه "اذا رأينا الأساطيل تأتينا فربما ندخل إلى الحرب".

وفي تصريحات لبرنامج "صار الوقت" على قناة MTV، قال وليد جنبلاط: "اتفاقية أوسلو الأولى ولدت ميتة..لا يمكن المساواة بين الضحايا فيما السفير الفلسطيني في لندن رفض إدانة الفصائل الفلسطينية".

وأضاف جنبلاط: "على أي أرض ستقوم فلسطين و800 ألف مستوطن على أرضها"، متابعا: " نسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان هناك آلاف القتلى على مدى عقود في غزة وغيرها عبر سنوات؟".

وأكمل الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي": "في كلامي السابق لم استبعد جبهة لبنان.. قلت أتضامن مع المواطن اللبناني في وجه اي اعتداء وأتمنى عدم استدراج المقاومة، ولكن اذا رأينا الاساطيل تأتينا فربما ندخل إلى الحرب".

وفي وقت سابق، استنكر وليد جنبلاط بشدة موقف الدول الغربية من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل فلسطينية ضد إسرائيل.

كما وجه جنبلاط رسالة للمجندين العرب الدروز في جيش إسرائيل وطالبهم بعدم المشاركة في الحرب (طوفان الأقصى) بمواجهة حماس والشعب الفلسطيني.

وأقر الجيش الإسرائيلي الخميس رسميا، بمقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت".