وكيل صحة القليوبية يناقش خطة تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية

وناقش الجزار، أعضاء اللجنة في خطة تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، كلُ فيما يخصه، كما تناول الاجتماع عدة موضوعات أهمها:

- رفع كفاءة بعض أقسام مستشفي أبو المنجا المركزي وزيادة القدرة الاستيعابية (للأقسام الداخلية والعناية المركزة) مع التأكيد علي الاستخدام الأمثل للقدرات الاستيعابية المتاحة في الوقت الحالي.

- رفع كفاءة بعض أجزاء من البنية التحتية بمستشفي بهتيم المركزي.

- مناقشة خطة تطوير مستشفي رمد قليوب لإدراج جراحات الشبكية ضمن الخدمات المقدمة بالمستشفي، والتي تعد أحد جراحات الرمد المتقدمة والتي لا تجري في الكثير من مستشفيات الرمد علي مستوي الجمهورية.

- مناقشة خطة تطوير مستشفي حميات قليوب لتشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي متطورة، بالاضافة إلي تطوير قسم الاستقبال والطوارئ.

- وضع التصور النهائي من المرحلة الثانية لتطوير مستشفي القناطر الخيرية المركزي والممثلة في العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي.

- مناقشة خطة تطوير 10 وحدات ومراكز رعاية أولية بالمحافظة تمهيداً للتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR.

وأشار وكيل الوزارة، أثناء الاجتماع أن مديرية الاسكان والمرافق برئاسة المهندس علي عودة وكيل وزارة الاسكان والمرافق، والمهندس حسام علي وكيل مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية، لا تدخر جهداً من أجل التعاون المثمر مع مديرية الشئون الصحية، وعلى أتم استعداد لإعداد أي مقايسات، الأمر الذى امتنّ له الدكتور حموده الجزار.

ومن المنتظر أن يكون لهذا التعاون المثمر مردود سريع وبناء علي مستوي المنظومة الصحية بالقليوبية من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لجميع مرضي المحافظة.