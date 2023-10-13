وصول شاحنة مساعدات تركية لقطاع غزة إلى مطار العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، شاحنة مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالى قطاع غزة، وتسلم ممثلى الهلال الأحمر المصرى الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن هذه هى ثانى شحنة مساعدات تصل لمطار العريش لصالح أهالى غزة بعد أن وصلت أمس الخميس أول شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها لأهالي غزة.

وأضاف خالد زايد، مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، حيث سبق فى اليوم الثالث للعدوان على غزة وقبل أن يتعطل السفر إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الأحمر المصرى.

وتابع أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.