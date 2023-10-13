واردات السيارات تواصل الصعود وتسجل 204 مليون دولار يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من السيارات ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات من السيارات في شهر يوليو الماضي فقط نحو 204 مليون و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليون و316 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.

وتعتبر هذه الزيادة هى الثالثة على التوالى التى تشهدها واردات السيارات، وذلك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات نحو 129 مليون و353 ألف دولار فى شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 99 مليون و662 ألف دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 29 مليون و691 ألف دولار، أما فى شهر مايو الماضى، فقد سجلت واردات السيارات نحو 169 مليون و399 ألف دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها 123 مليون و126 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و273 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من السيارات أغلقت العام الماضى 2022 على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.