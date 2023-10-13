اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 12:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى رحلات خطوط إيجين اليونانية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:27 م
مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى رحلات خطوط إيجين اليونانية مطار شرم الشيخ
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولي رحلات شركة الخطوط الجويه إيجين(AEGEAN) قادمة من مطار أثينا علي متنها ٨٢ راكبا . 
 
وقد استقبل المطار الرحلة بتقليد رش المياه وتقديم الهدايا التذكارية للركاب من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار ، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم. 
 
ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة أسبوعيا لشركة خطوط إيجين، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني لكافة المطارات المصرية بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات، والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذى يليق بمكانة مصر.
 
 






مطار شرم الشيخ

اخبار المطار

تنشيط السياحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة