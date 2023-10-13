مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى رحلات خطوط إيجين اليونانية

كتب محمود عبد الغني

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولي رحلات شركة الخطوط الجويه إيجين(AEGEAN) قادمة من مطار أثينا علي متنها ٨٢ راكبا .

وقد استقبل المطار الرحلة بتقليد رش المياه وتقديم الهدايا التذكارية للركاب من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار ، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة أسبوعيا لشركة خطوط إيجين، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني لكافة المطارات المصرية بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات، والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذى يليق بمكانة مصر.