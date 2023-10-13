وأضاف هيروكازو - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الحكومة اليابانية ستنظم رحلة طيران مستأجرة تغادر مدينة تل أبيب الإسرائيلية غدا السبت، مشيرا إلى أن الحكومة ستحث الأشخاص الذين يرغبون في المغادرة على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

وأشار هيروكازو إلى أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل ضمان سلامة المواطنين اليابانيين بالتعاون مع الدول والمنظمات المعنية.