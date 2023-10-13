للأمهات.. لو عندك ولد متأكلهوش بقوليات قبل سنة واحميه من أنيميا الفول

كتبت فاطمة ياسر

المولود فى السنة الأولى تحديدا يحتاج عناية خاصة، وحول ذلك وفي تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، صرح الدكتور مدحت أحمد الزيات استشاري الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب قصر العيني، أن البقوليات بشكل عام يفضل عدم إعطائها للأطفال من الذكور قبل إتمامه عامه الأول، وذلك تجنبا لإصابته بأنيميا الفول.

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن الذكور لديهم فرص الإصابة بأنيميا الفول أكثر من البنات، وهذا النوع من الأنيميا يصيب الذكور بنسبة كبيرة عن الإناث، ولذا يجب أن تكون وجباتهم خالية تمامًا من جميع البقوليات، وليس الفول فقط، لأن تناولها قد يعرضهم للخطر.

ولذا حث د.مدحت الزيات، علي ضرورة إجراء تحليل عينة دم من الأطفال حديثي الولادة، خاصةً إذا كان أحد الأبوين مصابا بأنيميا الفول، أو أحد أفراد عائلتهم، والهدف هو الاطمئنان على مستويات هذا الإنزيم لديهم.



ما هي أنيميا الفول؟ أنيميا الفول تعني نقص إنزيم "سداسي فوسفات الجلوكوز النازع للهيدروجين" و تعتمد عليه كريات الدم الحمراء للحصول على 10% أو أكثر من الطاقة، ويعد هذا المرض وراثي بنسبة كبيرة. وتكمن مشكلة هذا المرض في أن الخلايا الحمراء لا تنتج كميات كافية من هذا الإنزيم، أو ما ينتج لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب، فتبدأ خلايا الدم الحمراء في التعرض للكسر أو ما يعرف بالانحلال، و إذا زادت كمية الخلايا المتحللة، قد يعاني المريض من أحد أنواع فقر الدم يعرف باسم فقر الدم الانحلالي، وهو المسئول عن ظهور أعراض الأنيميا.



ما هي أعراض الإصابة بأنيميا الفول؟ قد يعاني مريض أنيميا الفول من الأعراض الآتية:

زيادة ضربات القلب.

صعوبة التنفس.

تغيير لون البول إلى اللون الأصفر الداكن.

ارتفاع درجة الحرارة.

الإرهاق الشديد.

دوار الرأس.

الشحوب.

اليرقان (تغيير لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر). كيف يتم علاج أنيميا الفول؟ -تجنب الأطعمة التي تؤثر علي الحالة و أولها البقوليات.

-أخذ مكملات الحديد أو حمض الفوليك في بعض الحالات.

-في الحالات الشديدة، يجب مد الجسم بالمحاليل المغذية عن طريق الحقن الوريدي، و مد الجسم بالأكسجين عن طريق قناع التنفس، و نقل دم يحتوي على خلايا حمراء سليمة.