قومى المرأة بالشرقية يواصل حملة طرق الأبواب" بلدى أمانة" بالقرى والنجوع

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، تنفيذ فعاليات الحملة التاسعة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان حملة "بلدى أمانة" والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى ونجوع المحافظة.

وقالت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية، لـ" اليوم السابع" إن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، وتستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأردفت مقررة فرع الشرقية أن اليوم الثالث من فعاليات المرحلة التاسعة من الحملة، استهدف قري المبادرة الرئاسية" الملكين القبلية- بحر البقر- الحجازية- راغب" مركز الحسينية،وقرى" بنى هلال- شيبة قش" مركز منيا القمح، وقرى" عرب زيدان منديل- ميت ردين" مركز أبوحماد، و"قرى" ميت حبيب- ميت حمل- الكتيبة" وقرى" كفر يوسف- طاروط" مركز الزقازيق وقرية المحمودية مركز ههيا، وقرية شمبارة مركز القنايات، وقرية الدهتمون بمركز أبوكبير.

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين ، ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس وتستمر على مدار شهرين وتنفيذ بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقرى مبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة





