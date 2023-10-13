غلق وتشميع 4 محلات وإيقاف 5 حالات بناء مخالف فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة مكبرة استهدفت متابعة التزام المحلات والورش والمنشآت التجارية المخالفة، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشارع.

وأعلن حى العامرية أول، أن الحملة انطلقت من خلال الإدارات المعنية بالحى، وأسفرت عن غلق وتشميع 4 محلات متنوعة النشاط غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما تم التحفظ على 3 توك توك للسير عكس الاتجاه و7 حالات إشغال متنوعة، واستهدفت الحملة شوارع مخزن الزيت والشرقاوى وأسماء بنت أبى بكر وموقف الأتوبيس.

فيما قامت إدارة أشغال الطريق والطرق والمرافق ووحدة التدخل السريع، بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بالطريق الصحراوي، ومدخل عبد القادر وإيقاف أعمال عدد 5 حالات بناء مخالف بمنطقة النهضة والتحفظ على عدد 265 لوح خشب متنوع و16 شيكارة أسمنت، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.