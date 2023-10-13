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ضعف المياه ببنى سويف صباح غدا وحتى مساء الأحد لتطهير محطة أشمنت الجديدة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:19 م
ضعف المياه ببنى سويف صباح غدا وحتى مساء الأحد لتطهير محطة أشمنت الجديدة قطع المياه- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه بمدينة ناصر من الساعة  8 صباح غد السبت، وحتى الساعة 8 مساء الأحد 15، وذلك للقيام بأعمال التطهير بمحطة مياه أشمنت الجديدة.

 وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة ، لضمان انتظام وجودة  الخدمة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 







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