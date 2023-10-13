شوقي علام: الأفعال العفوية تجاه القضية الفلسطينية مسألة فطرية ومحمودة

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن العواطف والأفعال العفوية تجاه القضية الفلسطينية، هي مسألة فطرية ومحمودة، ولكن يجب أن تنضبط وتُحكم بالحكمة.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب علينا أن نقدر ونحترم أي قرارات تتخذها الدولة المصرية تجاه السياسات الداخلية والخارجية، فهي أكثر قدرة على فهم الأمور كافة داخليًّا وخارجيًّا.

وتابع: علينا تقدير واحترام أي قرارات تأخذها الدولة المصرية فهي أدرى ببواطن الأمور وهي من قبيل التصرفات السلطانية أو التصرفات السيادية أو اختصاصات ولي الأمر وهي بمثابة تقدير موقف، فالتعامل مع الأمر يحتاج إلى تبصر بذلك ولا تكون العواطف محركة وحدها.