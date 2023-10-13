اليوم السابع
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سيدات الشرقية يتسابقن للتبرع بالدم لصالح أشقائهم الفلسطينيين.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 03:58 م
سيدات الشرقية يتسابقن للتبرع بالدم لصالح أشقائهم الفلسطينيين.. صور سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم
الشرقية- فتحية الديب

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شهدت محافظة الشرقية، ملحمة وطنية غير مسبوقة، حيث تسابق السيدات في جميع فئاتهم وأعمارهم بالتبرع بالدم لصالح الإخوة الفلسطينيين، وذلك خلال الحملة التي نظمتها جمعيات التحالف الوطني الأهلى التنموى بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
 
وصرحت آلاء نبية مسئولة الملف الطبي بإحدى الجمعيات، أنه تم توجيه الدعوه للشراقوة للتبرع بالدم لصالح الإخوة الفلسطينيين في موقعين أحدهما أمام مسجد الفتح بمدينة الزقازيق والثاني بميدان أحمد المنسي بمدينة منيا القمح باعتبارا أن هذا واجب وطني.
 
وتم دعوة الشراقوة للتبرع بالدماء للأخوة الفلسطينيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات" شارك معانا بتبرعك وأدعم اهلنا في غزة"، "قطرة دم تساوي حياة".. والتبرع بالدم واجب إنساني وديني وأخلاقي ووطني وانتفض أهالى الشرقية تلبية للنداء.
 
وتقول مسئولة الملف الطبي، إنه المستهدف من الحملة هو التبرع بـ500 كيس من الفصائل المختلفة لصالح الإخوة الفلسطينين.
 
وأشارت إلي أن الحملة سوف تمتد لعدة أيام لتوفير احتياجات الإخوة الفلسطينين ولتلبية نداء الواجب الوطني .
 
وصرحت الدكتورة نانسي عبد الحي مدير بنك الدم الإقليمي بالشرقية، أنه تم الدفع بسيارات طبية مجهزة لاستقبال المتبرعين بالدم يعمل بكل سيارة طاقم طبي من الأطباء ومعاونيهم  لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للمتبرعين والتأكد من سلامة صحتهم.
 
 
سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (1)
سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (1)

سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (2)
سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (2)

سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (3)
سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (3)

سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (4)
سيدات الشرقية يتسابقبن للتبرع بالدم (4)

 







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