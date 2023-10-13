سمير فرج من بورسعيد: "لو بنحب بلدنا لازم ننزل كلنا فى الانتخابات الرئاسية"

بورسعيد - محمد عزام

طالب اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، الشعب المصري، بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجه حديثه للحضور، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها محافظة بورسعيد بمسرح المركز الثقافي، وذلك ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: "لو بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنحب بلدنا لازم ننزل كلنا الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي نقول إن مصر عظيمة".

وتطرقت الندوة التي حملت عنوان: "حرب أكتوبر من الانكسار إلى الانتصار" للحديث عن نكسة 67 وحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر، والدروس المستفادة من تلك الفترة.